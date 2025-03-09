Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Emre Çevikdal, Emir Turalı

Lefke: İrfan, Mustafa, Armstrong, Erkan, Kaan, Candy(Mehmet Ali), Mustafa Süzgen(Serhat), Arda, Rahmi(Okan), Kouassi, Fourmy.

Yenicami: Süleyman, Kaan, Turgut, Koray(Tahsin), İrfan, Ali, Görkem, Karan(Hascan), Mehmet(Hüseyin), Bah, Sapara.

Goller: Dk. 55 Candy, Dk. 67 Kouassi (Lefke), Dk. 27 Karan(Yenicami)

 

AKSA Süper Lig’in 22’nci haftasında üst sıralardaki yükselişini devam ettirmek isteyen Lefke ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yenicami karşılaştı.

K. Kaymaklı’da Kolcu gitti, Soydan geldi K. Kaymaklı’da Kolcu gitti, Soydan geldi

16 Ağustos Stadı’ndaki maçın ilk yarısını geride tamamlayan Lefke, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yenicami 27’nci dakikada Karan Sönmez’in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Lefke 55’inci dakikada Candy ve 67’nci dakikada Yao Kouassi’nin golleri ile maçı 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Lefke puanını 42 yaparken, Yenicami 11 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Lefke, Esentepe’ye konuk olacak. Yenicami ise DND Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

22

15

5

2

66

20

46

50

2.

Doğan Türk Birliği

22

13

7

2

45

21

24

46

3.

Miracle Değirmenlik SK

18

14

1

3

34

10

24

43

4.

Cihangir GSK

21

13

3

5

43

25

18

42

5.

Lefke TSK

22

13

3

6

38

30

8

42

6.

Çetinkaya TSK

22

10

5

7

48

32

16

35

7.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

21

11

2

8

34

28

6

35

8.

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

22

9

2

11

33

38

-5

29

9.

Alsancak Yeşilova SK

21

8

5

8

32

40

-8

29

10.

Mesarya SK

22

8

4

10

32

37

-5

28

11.

Esentepe KKSK

21

6

5

10

25

35

-10

23

12.

Karşıyaka SK

22

6

3

13

25

54

-29

21

13.

Göçmenköy İYSK

22

4

7

11

26

42

-16

19

14.

Gönyeli SK

22

5

3

14

33

58

-25

18

15.

DND L. Gençler Birliği SK

22

3

5

14

15

36

-21

14

16.

Yenicami AK

22

3

2

17

26

49

-23

11