Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Emre Çevikdal, Emir Turalı

Lefke: İrfan, Mustafa, Armstrong, Erkan, Kaan, Candy(Mehmet Ali), Mustafa Süzgen(Serhat), Arda, Rahmi(Okan), Kouassi, Fourmy.

Yenicami: Süleyman, Kaan, Turgut, Koray(Tahsin), İrfan, Ali, Görkem, Karan(Hascan), Mehmet(Hüseyin), Bah, Sapara.

Goller: Dk. 55 Candy, Dk. 67 Kouassi (Lefke), Dk. 27 Karan(Yenicami)

AKSA Süper Lig’in 22’nci haftasında üst sıralardaki yükselişini devam ettirmek isteyen Lefke ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yenicami karşılaştı.

16 Ağustos Stadı’ndaki maçın ilk yarısını geride tamamlayan Lefke, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yenicami 27’nci dakikada Karan Sönmez’in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Lefke 55’inci dakikada Candy ve 67’nci dakikada Yao Kouassi’nin golleri ile maçı 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Lefke puanını 42 yaparken, Yenicami 11 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Lefke, Esentepe’ye konuk olacak. Yenicami ise DND Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

