Aksa Süper Ligin 14. Haftasının kapanış maçında T. H Dumlupınar, kendisi gibi çıkışta olan Gönyeli’yi konuk etti. Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan Dumlupınar – Gönyeli maçını Hüseyin Eyyüpler yönetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Dumlupınar, 4. Dakikada Orhan Kalaycı ve 36. dakikada Mert Güçlücan’ın golleriyle 2 – 0 öne geçerken Gönyeli ilk devrenin son anlarında Souleymane Doukara’nın penaltı golüyle skoru 2 – 1 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci devresine de hızlı başlayan Dumlupınar, 59’da Osman Şanverdi’nin frikik golüyle skoru 3 – 1 yaparken, son bölümde Dumlupınar atağında kazanılan penaltı vuruşunu Mehmet Altın gole çevirdi. 4 – 1

Maçın skorunu ise son anlarda Gönyeli’den Malle belirledi. 4 – 2.

Bu sonuçla Dumlupınar üst üste 4. galibiyetini alarak 20 puanla 9. sıraya yükselirken, Gönyeli ise 13 puanla 13. sırada kaldı.