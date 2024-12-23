Hukuk mücadelesini sürdüren “Şampiyon Meleklerin” ailelerinin Adıyaman yolculuğu başladı.

Aileler, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’de görüşülecek İsias Otel davasının altıncı duruşması için bugün Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gidiyor.

İsias Otel davasının altıncı duruşması için başta “Şampiyon Meleklerin” aileleri, bazı siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık yüz kişilik heyet Ercan Uluslararası Hava Limanı’ndan ayrıldı.

İsias Otel davasının altıncı duruşması yarın ve Çarşamba günü Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. İki gün olarak planlanan duruşma sonunda kararın açıklanması bekleniyor.