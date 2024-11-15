Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, 76 yaşındaki Mehmet Tarihsever, yönetimindeki LV 596 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Reha Süt Ürünleri önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetine kaybederek orta refüj içerisine girip aydınlatma diğerine çarparak karşı şeride geçip sağ yan tarafı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular 18 yaşındaki Yaşar Uğurşah, 26 yaşındaki Mehmet Topaloğluları ve 21 yaşındaki Hüseyin Topaloğluları’nın tedavileri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.