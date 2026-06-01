Ülkemizin başarılı hentbolcularından Atahan Akçam, göstermiş olduğu üstün performansla Türkiye U18 Erkek Hentbol Milli Takımı teknik heyetinin dikkatini çekti. Başarılı sporcumuz, 1-6 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI İstanbul’daki kamp çalışmalarının ardından milli formayla ivmesini artırmayı hedefleyen Akçam, 29 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenecek olan U18 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda ay-yıldızlı ekibimizin başarısı için ter dökecek.

FEDERASYON BAŞKANI EDİZ ARIKAN: “GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ” Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Federasyon Başkanı Ediz Arıkan, Atahan Akçam’ın milli takıma seçilmesinin ülke sporu adına büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Arıkan şunları kaydetti:

“Atahan gibi gençlerimizin uluslararası arenada ülkemizi ve kulüplerini temsil etmesi, hentbolun gelişimi açısından en büyük motivasyonumuzdur. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde yetişen sporcumuzun bu başarısı, disiplinli çalışmanın ve inancın bir ürünüdür. İnanıyorum ki Atahan, şampiyonada sergileyeceği oyunla sadece kendisini değil, tüm ada sporunu başarıyla temsil edecektir. Tüm gençlerimize örnek teşkil eden bu gibi başarıların artarak devam etmesini diliyor, sporcumuzu ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.”