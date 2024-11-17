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Futbol
Doğan'a, İrfan'dan geçit yok
Doğan Türk Birliği, Lefke kalecisi İrfan’ın harika kurtarışlar yaptığı maçı kaybederek liderliğe yükselme şansını değerlendiremedi. Lefke ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp, lider ile puan farkını 1’e indirdi
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Ümit Şeyhun
17.11.2024 - 20:14
Okunma Süresi: 1 Dk
Web Editör
Ümit Şeyhun
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