Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil E. Canaloğlu, Yusuf Atlar
Doğan T. Birliği: Dursun Cem Ateş, Macdonald N. Niba, Mejdi, Mustafa Salk, Rifat, Muhittin, Gime Toure(Tunahan), Billy Michael(Doğukan), Emre, Erhun (Mustafa Vardi), Kenan.
Yenicami: Süleyman, Halil Uçar, Reşit, Barış (Hüseyin Paşa), Tahir, Görkem, Hasan, Alaattin, Asrın (Issa), Karan (Koray), Aboubacar Sangare,
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 23. Hafta maçında Doğan Türk Birliği, Yenicami’yi konuk etti.
Mete Adanır Stadında oynanan Doğan Türk Birliği – Yenicami maçını Tufan Çerçioğlu yönetti. Maçın 90 dakikası düşük tempoda geçerken, 2 takım da pozisyon üretmekte zorlandı.
0 – 0 tamamlanan maç sonunda liderle arasındaki puan farkı 10’a çıkan Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluk şansı oldukça azaldı.
(Foto: Özgür GÖKSEL)
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
23
|
18
|
3
|
2
|
71
|
24
|
47
|
57
|
2.
|
23
|
17
|
4
|
2
|
56
|
16
|
40
|
55
|
3.
|
22
|
13
|
8
|
1
|
46
|
26
|
20
|
47
|
4.
|
22
|
12
|
6
|
4
|
48
|
28
|
20
|
42
|
5.
|
21
|
10
|
3
|
8
|
40
|
27
|
13
|
33
|
6.
|
22
|
9
|
4
|
9
|
38
|
34
|
4
|
31
|
7.
|
22
|
8
|
5
|
9
|
38
|
43
|
-5
|
29
|
8.
|
22
|
7
|
5
|
10
|
29
|
33
|
-4
|
26
|
9.
|
23
|
7
|
5
|
11
|
35
|
40
|
-5
|
26
|
10.
|
22
|
6
|
7
|
9
|
43
|
54
|
-11
|
25
|
11.
|
22
|
7
|
4
|
11
|
22
|
34
|
-12
|
25
|
12.
|
23
|
6
|
7
|
10
|
32
|
46
|
-14
|
25
|
13.
|
22
|
5
|
4
|
13
|
40
|
57
|
-17
|
19
|
14.
|
21
|
5
|
4
|
12
|
32
|
56
|
-24
|
19
|
15.
|
22
|
4
|
4
|
14
|
24
|
48
|
-24
|
16
|
16.
|
22
|
3
|
7
|
12
|
20
|
48
|
-28
|
16