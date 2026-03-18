Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil E. Canaloğlu, Yusuf Atlar

Doğan T. Birliği: Dursun Cem Ateş, Macdonald N. Niba, Mejdi, Mustafa Salk, Rifat, Muhittin, Gime Toure(Tunahan), Billy Michael(Doğukan), Emre, Erhun (Mustafa Vardi), Kenan.

Yenicami: Süleyman, Halil Uçar, Reşit, Barış (Hüseyin Paşa), Tahir, Görkem, Hasan, Alaattin, Asrın (Issa), Karan (Koray), Aboubacar Sangare,

Doğan-38

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 23. Hafta maçında Doğan Türk Birliği, Yenicami’yi konuk etti.

Mete Adanır Stadında oynanan Doğan Türk Birliği – Yenicami maçını Tufan Çerçioğlu yönetti. Maçın 90 dakikası düşük tempoda geçerken, 2 takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

0 – 0 tamamlanan maç sonunda liderle arasındaki puan farkı 10’a çıkan Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluk şansı oldukça azaldı.

Aktunç, K.Kaymaklı'yla sezon sonuna kadar devam edecek
(Foto: Özgür GÖKSEL)

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Cihangir GSK

23

18

3

2

71

24

47

57

2.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

23

17

4

2

56

16

40

55

3.

Doğan Türk Birliği

22

13

8

1

46

26

20

47

4.

Mağusa Türk Gücü

22

12

6

4

48

28

20

42

5.

Dumlupınar TSK

21

10

3

8

40

27

13

33

6.

Çetinkaya TSK

22

9

4

9

38

34

4

31

7.

Alsancak Yeşilova SK

22

8

5

9

38

43

-5

29

8.

Küçük Kaymaklı TSK

22

7

5

10

29

33

-4

26

9.

Esentepe KKSK

23

7

5

11

35

40

-5

26

10.

Karşıyaka SK

22

6

7

9

43

54

-11

25

11.

Lefke TSK

22

7

4

11

22

34

-12

25

12.

Yenicami AK

23

6

7

10

32

46

-14

25

13.

Mesarya SK

22

5

4

13

40

57

-17

19

14.

Mormenekşe GBSK

21

5

4

12

32

56

-24

19

15.

Yeniboğaziçi DSK

22

4

4

14

24

48

-24

16

16.

Gönyeli SK

22

3

7

12

20

48

-28

16