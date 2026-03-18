Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Emirhan Yılmaz, Ahmet Yenilmez

Chına Bazaar Gençlik Gücü: Kemal, M.Atlar, Arif, İsmail, A.Sönmez, Ünal, Adil, M.Sakallı, Bamba, Fofana, Jıbrıl

Esentepe: Ali Karal, Tuğra, Semih, M.Soytürk, Salih, Devran, Nehir, Lukman, Benjamin, Sander, Sulyman

Goller: Dk.16 Arif Uysal, Dk.45 Mehmet Altın, Dk. 55 Bamba(CB G.Gücü)

G G Esentepe

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 23. Hafta maçında China Bazaar Gençlik Gücü, Esentepe’yi konuk etti.

Göçmenköy ‘Ohh’ Hamitköy ‘Off’ çekti
İçeriği Görüntüle

Fehim Dayı’nın yönettiği China Bazaar Gençlik Gücü – Esentepe maçı Atatürk Stadında oynandı.

Maça hızlı başlayan China Bazaar Gençlik Gücü, Arif Uysal ve sakatlanan Jibril’in yerine oyuna giren Mehmet Altın’ın golüyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede Issiaka Bamba ile gol bulan China Bazaar Gençlik Gücü maçı 3 – 0’lık farklı skorla kazanarak, lideri takibini sürdürdü.

Esentepe’nin ise düşüşü devam etti.