Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Merve Ateş, Yalçın Kabacıklı.

Doğan T. Birliği: Dursun Cem Ateş, Emre, Sena, Mejdi, Mustafa Salk(Serhat), Erhun, Amos Dadet, Mustafa Vardi, Muhittin, Ousmane Djaby, Babacar Diop(Süleyman).

Alsancak Yeşilova: Mahmut, Bill Osman, Arda, Eyyüp, Cemal, Mert, Ali, Fatih, Fidelis, Al Ameen, Junior Ajayi.

Goller: Dk. 55 (Pen.), 67 ve 69 Muhittin Tümbül, Dk. 78 Serhat Deste(Doğan T. B)

Aksa Süper Lig 2. Haftasının açılış maçında Doğan Türk Birliği ile A. Yeşilova karşı karşıya geldi.

İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Doğan Türk Birliği ile evinde galip gelen A. Yeşilova arasındaki mücadeleyi ikinci devrede bulduğu gollerle Doğan T. Birliği 4 – 0 kazandı.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Utku Hamamcıoğlu’nun yaptığı karşılaşmanın ilk devresi her iki takımın temkinli oyunu nedeniyle golsüz tamamlandı.

İkinci devreye gol için yüklenerek başlayan Doğan Türk Birliği golü de erken buldu.

55. dakikada Doğan Türk Birliği’nin kazandığı penaltıyı kullanan Muhittin topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Doğan Türk Birliği rakibinin üzerine giderek 67 ve 69 dakikalarda yine Muhittin’in ayağından bulduğu gollerle skoru 3 – 0 yaptı.

Karşılaşmanın skorunu ise oyuna ikinci devrede giren Serhat Deste 78. Dakikada attığı golle belirledi.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 4 yaparken A. Yeşilova 3 puanda kaldı.