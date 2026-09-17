Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 2. hafta karşılaşmaları bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Alsancak Yeşilova mücadelesiyle başlayacak.

Girne bölgesinin iki güçlü ekibi olan Doğan Türk Birliği ile Alsancak Yeşilova maçı saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşmayı tecrübeli hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Hamacıoğlu’nun yardımcılıklarını ise Yalçın Kabacıklı ve Merve Ateş yapacak. Dördüncü hakem ise Şahin Coşkun olacak.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Doğan Türk Birliği ilk hafta konuk olduğu Cihangir ile sahadan 0 – 0’lık skorla ayrılarak sezona 1 puanla başlamıştı. A. Yeşilova ise evinde oynadığı ilk hafta maçında konuk ettiği Çetinkaya’yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek sezona 3 puanla başlamıştı.

Aksa Futbol Ligleri 2. Hafta maç programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

18 Eylül Cuma (Saat 19.00)

Girne Mete Adanır Stadı Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)

19 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)

Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Dumlupınar

Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – Aslanköy

20 Eylül Pazar (Saat 16.30)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Yenicami

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Değirmenlik - Küçük Kaymaklı

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu

21 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – C. B Gençlik Gücü

AKSA BİRİNCİ LİG

19 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya – Türk Ocağı

Geçitkale Stadı Geçitkale – Lefke

Alsancak M. Hidayet Çağlar Stadı Karaoğlanoğlu – Gönyeli

Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan - Göçmenköy

20 Eylül Pazar (Saat 16.30)

İskele Cumhuriyet Stadı DND L. G. Birliği - Lapta

Maraş Necip H. Kartal Stadı Maraş – Çello Dikmen Gücü

Yılmazköy M. Üçöz Stadı M. H. Yılmazköy - Mormenekşe