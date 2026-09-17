Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 2. hafta karşılaşmaları bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Alsancak Yeşilova mücadelesiyle başlayacak.
Girne bölgesinin iki güçlü ekibi olan Doğan Türk Birliği ile Alsancak Yeşilova maçı saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşmayı tecrübeli hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Hamacıoğlu’nun yardımcılıklarını ise Yalçın Kabacıklı ve Merve Ateş yapacak. Dördüncü hakem ise Şahin Coşkun olacak.
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Doğan Türk Birliği ilk hafta konuk olduğu Cihangir ile sahadan 0 – 0’lık skorla ayrılarak sezona 1 puanla başlamıştı. A. Yeşilova ise evinde oynadığı ilk hafta maçında konuk ettiği Çetinkaya’yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek sezona 3 puanla başlamıştı.
Aksa Futbol Ligleri 2. Hafta maç programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
18 Eylül Cuma (Saat 19.00)
Girne Mete Adanır Stadı Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)
19 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)
Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Dumlupınar
Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – Aslanköy
20 Eylül Pazar (Saat 16.30)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Yenicami
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Değirmenlik - Küçük Kaymaklı
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu
21 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – C. B Gençlik Gücü
AKSA BİRİNCİ LİG
19 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya – Türk Ocağı
Geçitkale Stadı Geçitkale – Lefke
Alsancak M. Hidayet Çağlar Stadı Karaoğlanoğlu – Gönyeli
Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan - Göçmenköy
20 Eylül Pazar (Saat 16.30)
İskele Cumhuriyet Stadı DND L. G. Birliği - Lapta
Maraş Necip H. Kartal Stadı Maraş – Çello Dikmen Gücü
Yılmazköy M. Üçöz Stadı M. H. Yılmazköy - Mormenekşe