Güvercinlik İYSK, kulübün isim sponsorluğu konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Evleksiz Uniforium Direktörü ve aynı zamanda kulübün yönetim kurulunda görev yapan Mustafa Evleksiz ile isim sponsorluğu konusunda her konuda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, sponsorluk desteğinin kulübün geleceği açısından önem taşıdığı belirtilerek, Mustafa Evleksiz’e kulüp adına teşekkür edildi.

Güvercinlik İYSK yönetimi, yeni sponsorluk anlaşmasının kulübe hayırlı olmasını diledi.

Güvercinlik İYSK’dan yapılan açıklama:

“Kulübümüzün isim sponsorluğu konusunda EVLEKSİZ UNİFORİUM Direktörü, aynı zamanda yönetim kurulumuzda görev yapan Mustafa Evleksiz ile her konuda anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Desteklerinden dolayı kulübümüz adına kendisine teşekkürlerimizi sunarız.