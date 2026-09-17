Karaoğlanoğlu Spor Kulübü yetkilileri, Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda gerçekleştirilen aydınlatma ve ışık sistemlerinin yenilenmesi çalışmalarından dolayı Karataş’a teşekkür edildi.

Kulüp yetkilileri ayrıca, stadın kullanım koşullarının daha iyi hale getirilmesi amacıyla Orhan Dural Stadı’nın yıpranan saha zemininin de yenilenmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

Bu kapsamda hazırlanan resmi talep dilekçesi Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş’a sunuldu.

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü yönetimi, kulübe ve spor tesislerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek Karataş’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, spor tesislerinin geliştirilmesi ve sporcuların daha sağlıklı koşullarda faaliyet göstermesinin önemi de vurgulandı.