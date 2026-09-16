Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, yedi yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştiriliyor.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen ve uzun yıllar boyunca bankalar arası dayanışmaya, bankacılık sektörü çalışanları arasındaki iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan turnuva, son olarak 2019 yılında oynanmış ve pandemi döneminde organizasyona ara verilmişti.

Ülkemizin en prestijli anı turnuvalarından biri olarak gösterilen Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, yeniden başladı. Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen turnuvanın açılışı gerçekleştirildi.

Taşkınköy Halı Sahasında gerçekleştirilen Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılış töreninde Türk Bankası ve Halk Bankası çalışanlarının çocukları gösteri maçı oynadılar. Aykut Zeki Müderrisoğlu’nun ailesinin de izlediği çocukların gösteri maçı coşkulu şekilde dostça tamamlandı.