Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 28. Hafta maçında Doğan Türk Birliği, Karşıyaka’yı konuk etti.
Mete Adanır Stadında oynanan Doğan Türk Birliği – Karşıyaka maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti. Düşük tempoda başlayan maçın 30. dakikasında gelişen Doğan Türk Birliği atağında Süleyman Batuk’un kendi kalesine attığı gol ev sahibi 1 – 0 öne geçti. Doğan Türk Birliği, rahat oynadığı maçın 41. dakikasında Tunç Behram’ın golüyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Doğan Türk Birliği, tempoyu fazla yükseltmezken, 85. dakikada Gime Toure skoru belirleyen golü attı. 3 – 0
Farklı bir galibiyet alan Doğan Türk Birliği puanını 62’ye yükseltirken, Karşıyaka 32 puanda kaldı.
