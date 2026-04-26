Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 28. Hafta maçında Mesarya, Gönyeli’yi konuk etti.
Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya – Gönyeli maçını Evren Karademir yönetti. Hareketli başlayan maçın 3. dakikasında Mesarya, Tony Obia ile 1 – 0 öne geçerken, Gönyeli 8’de Peter’in penaltı golüyle skoru 1 – 1 yaptı. Kane Daman’ın kafa golüyle ilk devre 1 – 2 sona erdi.
İkinci devrede oyuncu değişiklikleri yapan Mesarya toparlanırken, 61’de Tony Obia ile 2 – 2’yi yakaladı. 66’da Mame Tall takımını öne geçirdi. 3 – 2
Kalan bölümde iyi savunma yapan Mesarya’da kaleci Ercan kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken, 90+5’te Ege’nin frikiğini de kurtararak maçın 3 – 2 tamamlanmasını sağladı.
(Foto: Gökhan Kuzu)