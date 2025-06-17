Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği anlaşma sağladığı oyuncular ve yeni teknik heyeti için tören düzenledi. DTB tesislerinde yer alan törende Teknik Direktör Caner Oshan ve teknik ekibinin yanı sıra iç transferde anlaşma sağlanan Kenan Oshan, Mağusa Türk Gücü’nden transfer edilen Erhun Öztümer ile serbest transferle kadroya dahil edilen Muhittin Tümbül yer aldı. Teknik Direktör Caner Oshan ve Başkan Bayar Piskobulu törende “Tüm kupalara talibiz” vurgusu yaptı.

TEKNİK HEYET İMZALADI

Başkan Bayar Piskobulu eşliğinde Doğan Türk Birliği tesislerinde imza atan Caner Oshan’ın 8 kişilik ekibinde yardımcı antrenörler Mustafa Avcı, Sabri Selden, Raif Selden, kaleci antrenörü Cenk Şekeroğlu, İstatstkçi Gökhan Güvensoy, ilk yardım görevlisi ve malzemeci yer alıyor.

PİSKOBULU: CANER HOCAYLA KISMETSE KUPALARLA SEZONU TAMAMLAYACAĞIZ”

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu yaptığı açıklamada 2025-26 sezonunda yönetim olarak Caner Oshan ile yeniden yollarının birleştiğini belirtti. Piskobulu, “Caner hoca bu kulübün evladı, her kademede hizmet vermiş bir isim. Şampiyonluk yolunda beraber yürüyeceğiz. Kısmetse kupalarla sezonu tamamlayacağız” açıklamasını yaptı.

OSHAN: YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

Üç yıl sonra yeniden Doğan Türk Birliği Teknik Direktörlük görevine gelen Caner Oshan’ın ekibinde 2010 yılında yaşanan son şampiyonlukta yer alan Sabri Selden – Raif Selden kardeşler yer alıyor. Mustafa Avcı ve Cenk Şekeroğlu da teknik ekipte yer alan yeni isimler. Oshan yaptığı açıklamada üç yıl sonra ‘yuvasına’ dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Daha önce sezon hedefi sorulduğunda üst sıralar diye yanıt verirdim. Ama bu yıl tüm kupalara talibiz” diyen Oshan, “Taraftarlar, yönetimler, teknik ekipler şampiyonluk ister. Ancak bu üç faktör yeterli olmaz. Futbolcular da şampiyonluk istiyor. Üç faktöre futbolcular da dahil olunca bu cesareti kendimde buldum. Burası bizim yuvamız” açıklamasını yaptı.

PİSKOBULU: BU ÜÇ İSMİ, MİLLİ TAKIM OLSA BANKO 11’DE OYNATABİLİRSİNİZ

Başkan Piskobulu ve Caner Oshan’ın konuşmalarının ardından yeni transferlerin imza törenine geçildi. Burada konuşan Başkan Piskobulu, “Bu ülkede milli takım kurulsa Kenan, Erhun ve Muhittin’i banko ilk 11’de oynatabilirsiniz” dedi. “Kenan kulübümüzün çocuğu, Erhun kendini kanıtlamış, MTG’de iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamış. Koral başkana transferde bize gösterdiği kolaylıktan dolayı teşekkür ederim. Muhittin’in kariyeri, kişiliği, efendiliği belli. Kendini kanıtlamış bir isim. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.