Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) 2024-2025 sezonunda başarılı olan antrenörleri düzenlediği “yılın başarılı antrenörleri” ödüllleri yarın akşam gala gecesinde veriliyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılın başarılı antrenörleri ödül töreni 18 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleştiriliyor. Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından tüm liglerde 2024-2025 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alarak kriterlere uygun olan antrenörler belirlenmiş oldu. Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri göreve geldikleri günden beri birçok farklı organizasyonlar, etkinliklerle fark yaratmaya devam ederken, yönetimin almış olduğu yeni bir karar sonrasında yeni bir uygulamayı daha devreye koyarak güzel bir akşam yaşanılması sağlandı.

GALA GECESİ BU AKŞAM

İlk kez farklı bir ortamda ve gala gecesinde ödüllendirilecek olan yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ilk kez dernek lokali dışında The Paradise Park Lefkoşa’da yemekli olarak ilk kez düzenleyerek “Gala Gecesi’nde” veriliyor. 18 Haziran Çarşamba akşamı (yarın akşam) The Paradise Park Lefkoşa’da saat 20:00 de gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Devlet ve Hükümet yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği yetkilileri, Belediye başkanları, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri, Futbol Kulüpler Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği yetkilileri, Futbolcular Derneği yetkilileri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri, Dernek yönetim kurulu üyeleri ile spor şefleri katılacak. 2024-2025 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan ve ödül alan teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.

ÖZER KOMANDO SÜPER KUPA

Şampiyon Mağusa Türk Gücü- Teknik Direktör Talat Şentürk, Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ

ÖZER KOMANDO SÜPER KUPA FİNALİST

Göçmenköy: Teknik Direktör Nazım Aktunç, Yardımcı Antrenör Mehmet Karagil, Yardımcı Antrenör Kadri Şener, Yardımcı Antrenör Ali Yurdal, Kaleci Antrenör İlhan Arcın

AKSA SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Şampiyon Mağusa Türk Gücü: Teknik Direktör Nazım Aktunç, Yardımcı Antrenör Mehmet Karagil, Yardımcı Antrenör Kadri Şener, Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ

2. Doğan Türk Birliği: Teknik Direktör Hüseyin Kınacı, Yardımcı Antrenör Mustafa Avcı, Yardımcı Antrenör Cemal Yazır, Yardımcı Antrenör Jagues Mukendi, Kaleci Antrenör Cenk Şekeroğlu

3. Cihangir: Teknik Direktör Ali Oraloğlu, Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici

Yardımcı Antrenör Ümit Bomboz, Kaleci Antrenörü İbrahim Reis

DAIKIN KIBRIS KUPASI

Şampiyon Lefke: Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Dorak, Yardımcı Antrenör Azmi Coşkun, Yardımcı Antrenör Fırat Ömür, Kaleci Antrenör Ozan Uzunoğlu

DAIKIN KIBRIS KUPASI FİNALİST

Mağusa Türk Gücü: Teknik Direktör Nazım Aktunç,Yardımcı Antrenör Mehmet Karagil, Yardımcı Antrenör Kadri Şener, Kaleci Antrenör Ersoy Saydağ

AKSA 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Şampiyon Mormenekşe: Teknik Direktör Ahmet Ogan, Yardımcı Antrenör Ertan Bulut, Kondisyoner Doğukan Raif Tuğcu, Kaleci Antrenörü Mustafa Özkaraman

2. Küçük Kaymaklı: Teknik Direktör İsmail Soydan

PLAY-OFF’TAN GELEN

Yeniboğaziçi: Antrenör Şemsi Oyuncu

AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Şampiyon Doğan Türk Birliği: Antrenör Eser Yücel, Antrenör Ahmet Coşkun, Kaleci Ant. Cenk Şekeroğlu

2. Mağusa Türk Gücü: Teknik Direktör Talat Şentürk, Antrenör Ali Samancıoğlu, Kaleci Ant. Ali Can

3. Yenicami: Antrenör Hüseyin Yaralıoğlu, Antrenör Hüseyincan Arkol

AKSA A2 1.LİG GENÇLER SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Şampiyon Küçük Kaymaklı: Teknik Direktör Salih Sakallı, Antrenör Hüseyin Adal, Antrenör Mustafa Polili, Antrenör Erman Çobanoğlu

2. Mormenekşe: Antrenör Berkan Canatan, Antrenör Erdoğ Barkınay

3. Mustafa Hacali Yılmazköy: Antrenör Kamil Yayıcı

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI

Şampiyon Küçük Kaymaklı: Teknik Direktör Salih Sakallı, Antrenör Hüseyin Adal, Antrenör Mustafa Polili, Antrenör Erman Çobanoğlu

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST

Doğan Türk Birliği: Antrenör Eser Yücel, Antrenör Ahmet Coşkun, Kaleci Ant. Cenk Şekeroğlu

ASBUZU U16 LİGİ

Şampiyon Çetinkaya: Antrenör Bülent Şahin

ASBUZU U16 LİGİ FİNALİST

Gönyeli: Antrenör Hasan Özkan, Antrenör Hakan Özkan, Antrenör Börte Keski

DİGİTÜRK KIBRIS BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1.LİG

KIRMIZI GRUP

Şampiyon Aslanköy: Antrenör Ahmet Ercen

BEYAZ GRUP

Şampiyon Baf Ülkü Yurdu : Teknik Direktör Orçun Volkan, Yardımcı Antrenör Serdar Özsönmezer, Kaleci Ant. Kamil Karamanoğlu

PLAY-OFF ŞAMPİYONU

Kaplıca Karadeniz 61: Antrenör Kaya Bey Kaya

KADINLAR SÜPER KUPA

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi: Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı, Antrenör Laika Çakır

KADINLAR SÜPER KUPA FİNALİST

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü: Antrenör Mine Dayı, KADINLAR KIBRIS KUPASI

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü: Antrenör Mine Dayı

KADINLAR KIBRIS KUPASI FİNALİST

Doğan Türk Birliği: Antrenör Ayden Numanzade, Antrenör Eren Aydın Numanzade, Kaleci Ant. Cenk Şekeroğlu

PUMA KADINLAR LİGİ

Şampiyon Doğan Türk Birliği: Antrenör Ayden Numanzade, Antrenör Eren Aydın Numanzade, Kaleci Ant. Cenk Şekeroğlu

PUMA KADINLAR LİGİ FİNALİST

China Bazaar Gençlik Gücü: Antrenör Mine Dayı

Teknik Direktörler, Antrenörler ve Kaleci Antrenörü Toplam 55 Teknik Adam Ödül Alacak.