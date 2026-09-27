Stat: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Hasan Baldan, Ahmet Genç

Baf Ülkü Yurdu: Raif, Ahmet Kılı., Azat, Çınar, Kossi, Gökhan Özer, Hadji Drame, Hasan, Mateus Pereira, Muhammet, Salih

Mesarya: Mehmet Efe, Abdullah, Diallo, Çağlar, Cemal, Chisom, Doğan, Emirhan, Mustafa, Uzor Akannoh, Yusuf

Goller: Dk. 6,50 ve 85 Kossi, Dk. 16 Azat, Dk. 25 Matheus Periera (BÜY)

İsmet Karaosman

AKSA Süper Lig’in 3. hafta karşılaşmasında lige kötü bir başlangıç yapan Baf Ülkü Yurdu sahasında Mesarya’yı konuk etti. İlk iki haftayı puansız geçiren Baf Ülkü Yurdu geçtiğimiz hafta Yenicami karşısında 3 puan alan Mesarya karşısında farklı galip gelerek ilk puanlarını da almış oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Baf Ülkü Yurdu, 6. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde Kossi yükseldi ve kafayla topu filelere gönderdi 1-0. Golden sonra ataklarını sürdüren Baf Ülkü Yurdu 16. dakikada gelişen atakta Azat topu filelere göndererek skoru 2-0’a taşıdı. 25. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Matheus Periera topu filelere göndererek skoru 3-0’a taşıyan golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Baf Ülkü Yurdu’nun 3-0 üstünlüğünde tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Baf Ülkü Yurdu 50. dakikada farkı 4’e çıkardı.

Gelişen Baf atağında ilk golün sahibi Kossi topu filelere göndererek skoru 4-0 yaptı. 85. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında ceza sahası içinde Kossi yükseldi kafayla topu filelere göndererek kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü kaydetti 5-0. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Mesarya karşısında 5-0 galip gelerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.