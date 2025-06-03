Roland Garros'ta tamamlanan son sekiz tablosunda tereddütsüz yerini alan Novak Djokovic'in vites düşürmeye niyeti yok.

38 yaşındaki 24 Grand Slam şampiyonu tenisçi; Cameron Norrie karşısında 3-0'la Roland Garros'ta 100'ncü galibiyetini elde etti.

Djokovic, "100 iyi bir sayı ama 101 daha iyi olur. Hedef galibiyet ve bu turnuvayı kazanmak" dedi.

Dünya 1 numarası Jannik Sinner de, kendi ifadesi ile "içinde kopan fırtınaları" belli etmeden yeni bir galibiyete imza attı.

İtalyan yıldız, Rus rakibi Andrey Rublev karşısında, 6-1, 6-3 ve 6-4'lük setlerle üstünlük sağladı ve çeyrek finalde yerini aldı.

Son 16 turunda, Hollandalı Tallon Griekspoor karşısında korta çıkan Alexander Zverev de, maça 6-4 üstünlükle başladı.

İkinci sette Alman raket, 3-0 öndeyken, rakibinin çekilmesi ile maçı ve son sekiz biletini aldı.

Büyük Britanya'nın 1 numarası Jack Draper ise, Kazak rakibi karşısında umulmadık bir mağlubiyet yaşadı. Dünya 62 numarası Alexander Bublik, ilk seti 7-5 verdikten sonra, etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Bublik diğer setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 alarak kariyerinde ilk kez Grand Slam çeyrek finali oynama hakkı elde etti.

Kadınlarda ise dünya 2 numarası Coco Gauff, Rus Ekaterina Alexandrova karşısında korta çıktı. İlk sette 6-0'la gücünü gösteren Birleşik Amerikalı, ikinci seti 7-5 alarak son sekizde yerini ayırttı.

Rusya'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Mirra Andreeva da, üst üste ikinci kez, Roland Garros'ta çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Andreeva, kortlarda Avustralya'yı temsil eden Daria Kasatkina'yı 2-0'la eledi.

İki Birleşik Amerikalının rekabetinde ise, kazanan Madison Keys oldu. Sezona Avustralya Açık zaferi ile başlayan Keys; Hailey Baptiste karşısında 6-3 ve 7-5'le galibiyete uzandı.