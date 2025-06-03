Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde zafer Oscar Piastri'nin oldu. Yarışa ilk sıradan başlayan McLaren pilotu, pit stoplar dışında liderliği kaptırmadı.

Piastri böylece bu sezon beşinci kez damalı bayrağı ilk gören pilot oldu. Oscar Piastri, Japonya, Imola ve Monako'daki üçüncülükleri ile bu sezon art arda sekizinci kez podyuma çıktı. Piastri, eski McLAren pilotu Ayrton Senna'nın 37 yıllık rekorunu tekrarladı.

McLaren'in art arda en çok podyuma çıkan pilotu ise Lewis Hamilton. Büyük Britanyalı pilot, 2007 sezonunda aralıksız olarak dokuz kez podyuma çıktı. Oscar Piastri, Kanada Grand Prix'sinde de podyuma çıkarsa McLAren'in Lewis Hamilton'a ait rekoruna da ortak olacak.

Formula 1'de tüm zamanların en uzun podyum serisi ise Michael Schumacher'a ait. Alman efsane, 2001 ABD GP ile 2002 Japonya GP arasındaki 19 yarışta podyuma çıkmayı başarmıştı.