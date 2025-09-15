BTM 1. Lig temsilcisi Dipkarpaz’da saha sıkıntısı gündemdeki yerini koruyor. Genel kurul hazırlıkları sürerken, kırmızı-beyazlıların maçlarını oynadığı Dipkarpaz sahasının çim zemini tamamen kurumuş durumda. Futbola elverişsiz hale gelen saha, nadas tarlasını andıran görüntüsüyle endişe yaratıyor.

Kulüp başkan adaylarından Özgür Erdoğan, saha zemini hakkında yaptığı açıklamada, zeminin bir an önce yeniden ekilmesi gerektiğini vurguladı.

“GENÇLERİMİZİN SPOR YAPMASINA UYGUN DEĞİL”

Erdoğan, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Takımımızın maçlarını yaptığı sahamızın zemininin bir an önce yeniden ekilmesini istiyoruz. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde maçlarımızı Yenierenköy’de oynamıştık. İkinci devrede ise Dipkarpaz’da sahamızda oynadık. Ancak şu anki zeminin durumu gençlerimizin spor yapmasına kesinlikle müsait değil. Genel kurulda başkan seçilmem halinde ekibimle birlikte hiç zaman kaybetmeden Spor Dairesi ile temasa geçip, sahamızın zemininin yeniden ekilmesi için tüm çabayı göstereceğiz. Kimse unutmasın; başka Dipkarpaz yok.”

GENEL KURUL ÖNCESİ SICAK GÜNDEM

Dipkarpaz kulübünde yapılacak genel kurul öncesi iki aday yarışıyor. Özgür Erdoğan’ın bu açıklamaları, saha sorununu seçim sürecinin en önemli başlıklarından biri haline getirdi.