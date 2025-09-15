CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 14 Eylül Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Hasan Garabli 67 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği 69 Net ile Engin Portakalcıoğlu alırken, John Alexander Murray da Net 71 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 21 Eylül Pazar günü Yeşilyurt Open Golf Turnuvası gerçekleşecek.