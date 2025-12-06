Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Cem Öksüzoğulları, Yusufcan Dönder, Burak Mandıralı
Yenicami: Övgü, Halil, Remzi, Jimmy, Mehmet, Sangare, Tahir, Ali, Görkem, Hüseyin, Alaattin
Alsancak Yeşilova: Aykut, Vakkas, Tamer, Mehmet, Cemal, Fidelis, Mert, Arda, Weston, Abdullah, Bill Osman
Goller: Dk 18 Jimmy Mwanga, Dk 24 Ali Üçtaş, Dk 90+4 Sangare (Yenicami ), Dk 26 Tahir (KK), Dk 59 Vakkas (Alsancak Yeşilova)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 12. Hafta maçında Yenicami, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.
Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Alsancak Yeşilova maçını Tufan Çerçioğlu yönetti.
18. dakikada Jimmy topu ağlara göndermesiyle 1 – 0 öne geçerken, 24. dakikada Ali Üçtaş’ın uzak mesafeden vuruşu filelere gitti. 2 – 0 26. dakikada sağ kanattan içeriye çevrilen topta Tahir ters vuruşla kendi kalesine golü attı. 2 – 1 İlk yarı 2 – 1’lik skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Yeşilova, 59. dakikada Vakkas’ın güzel golü ile beraberliği yakaladı. 2 – 2
90+4. dakikada sol kanattan gelişen atakta ikinci yarıda oyuna giren Hasan Ömerpaşa’nın ortasında Sangare topu kafayla ağlara gönderip skoru belirledi. 3 – 2