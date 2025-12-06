Hamitköy Masterler Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmeti geçmiş kişilerin anısına düzenlediği geleneksel turnuvayı bu yıl da gerçekleştirmeye başladı.

Başkanlığını Mustafa Şeytan’ın yaptığı Hamitköy Masterler Derneği tarafından organize edilen anlamlı anı turnuvasında, Hamitköy Spor Kulübüne başkan, yönetici ve futbolcu olarak hizmet etmiş olan merhumlar Esat Erdoğmuş (Hoca), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Tuncer Dağaşaner, Alaaddin Coşkuner, Selçuk Yalızat, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Gürsel Altınöre, Rasım Okşaner, Adnan Bostancı, Ahmet Hasan Sakallı, Rüstem Albayrak, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anılıyor.

Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında, Hamitköy Masterleri, Efsane Masterleri, Mr Pipe Masterleri ve Güzelyurt Masterleri mücadele ediyor. Ortaköy İrsen Küçük Stadında oynanan maçlarla başlayan Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında ilk maçlarda Hamitköy Masterleri’ni 2 – 0 mağlup eden Güzelyurt Masterleri ile 70 dakikası 1 – 1 tamamlanan maçta penaltı vuruşları sonunda Efsane Masterleri’ni mağlup eden Mr Pipe Masterleri finale yükseldi.

Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında final ve üçüncülük maçları 11 Aralık’ta Ortaköy İrsen Küçük Stadında gerçekleştirilecek. Gecenin ilk maçında saat 20:00’de Hamitköy Masterleri ile Efsane Masterleri üçüncülük maçında karşılaşacaklar. Saat 21:30’da başlayacak olan final maçında ise Mr Pipe Masterleri ile Güzelyurt Masterleri karşı karşıya gelecek.

(Foto: Hüseyin ÖZBARIŞÇI)