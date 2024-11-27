Dipkarpaz Spor Kulübü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cengizhan Güngör, son zamanlarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, Ligi hedefledikleri noktada bitirmek için teknik ekip ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Tüm Karpaz bölgesini içine alacak şekilde, Uzun vadede tesisleşme, çocuklarımız İçin akademi çalışmaları ve tüm sporcularımızın eğitim giderlerine yardımcı olma ve en önemlisi ulaşım konusunda tüm bölge çocuklarımıza spor yapma İmkanı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.