AKSA Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Yeniboğaziçi'nde Teknik Direktör Fırat Özakıncı'nın şok istifası sonrasında yapılan farklı yorum ve değerlendirmeler dikkat çekmişti. Bu spekülatif söylemlere yanıt yine Fırat Özakıncı'dan geldi. Başarılı teknik adamın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama ise şöyle;

"Açıklama gerekliliği doğduğundan bu bilgilendirmeyi yapıyorum.

YENİBOĞAZİÇİ DSK de bulunduğum süre içinde futbolcu kardeşlerim, yöneticilerimle ve taraftarlarla iyi uyum içinde takımımızı kimsenin beklemediği bir noktaya hep birlikte taşıdık. Gelinen noktada bir kaç yönetici ile fikir ayrılığına düştüğümüzden yolları ayırma kararı aldık..

Bundan sonraki süreçte YENİBOĞAZİÇİ DSK'ne başarılar dilerim..

Hersey için çok teşekkürler.

Yolunuz açık olsun gençler...