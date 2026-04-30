Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Çello Dikmen Gücü Spor Kulübü, olağan genel kurul toplantısını başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda kulübün yeni dönem yönetim kadrosu belirlendi. Gerçekleştirilen genel kurulda, kulüp başkanlığı görevine tek aday olan Selahattin Çöllo, oy birliğiyle seçildi. Yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu da üyelerin oylarıyla oluşturuldu.
Dikmen Gücü Spor Kulübü'nün yapılan başkanlık seçiminde oluşan Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıda belirtilen isimlerden oluşmakta:
1. KULÜP BAŞKANI
Kulüp Başkanı SELAHATTİN ÇÖLLO
2. YÖNETİM KURULU
As Başkan Turan Bolcan
Sekreter Erşan Arikan
Veznedar Reşat Çöllo
Sporcu Sorumlusu ve Basın Devrim Eyyubi – Okan Kuni
Tahsildar Mustafa Kemal Namık – Hakkı Kemik
Lokal Sorumlusu Arçın İzci
Sosyal İşler Sorumlusu Gurur Güldaş – İbrahim Erülkü – Alaaddin Kahraman
Saha Sorumlusu Mustafa Özpolili
4. DENETLEME KURULU
Asil Üye (Kurul Başkanı) Eren Gür
Asil Üye Şükrü Özipek
Asil Üye Nihat Bolcan
Yedek Üye Görkem Bolcan
5. DİSİPLİN KURULU
Asil Üye (Kurul Başkanı) Kemal Yamantürk
Asil Üye Kasım Kuni
Asil Üye Akay Aşina
Yedek Üye Ulus Arpalıklı