Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Çello Dikmen Gücü Spor Kulübü, olağan genel kurul toplantısını başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda kulübün yeni dönem yönetim kadrosu belirlendi. Gerçekleştirilen genel kurulda, kulüp başkanlığı görevine tek aday olan Selahattin Çöllo, oy birliğiyle seçildi. Yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu da üyelerin oylarıyla oluşturuldu.

Dikmen Gücü Spor Kulübü'nün yapılan başkanlık seçiminde oluşan Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıda belirtilen isimlerden oluşmakta:

1. KULÜP BAŞKANI

Kulüp Başkanı SELAHATTİN ÇÖLLO

2. YÖNETİM KURULU

As Başkan Turan Bolcan

Sekreter Erşan Arikan

Veznedar Reşat Çöllo

Sporcu Sorumlusu ve Basın Devrim Eyyubi – Okan Kuni

Tahsildar Mustafa Kemal Namık – Hakkı Kemik

Lokal Sorumlusu Arçın İzci

Sosyal İşler Sorumlusu Gurur Güldaş – İbrahim Erülkü – Alaaddin Kahraman

Saha Sorumlusu Mustafa Özpolili

4. DENETLEME KURULU

Asil Üye (Kurul Başkanı) Eren Gür

Asil Üye Şükrü Özipek

Asil Üye Nihat Bolcan

Yedek Üye Görkem Bolcan

5. DİSİPLİN KURULU

Asil Üye (Kurul Başkanı) Kemal Yamantürk

Asil Üye Kasım Kuni

Asil Üye Akay Aşina

Yedek Üye Ulus Arpalıklı