Avrupa’nın en üst düzey drift organizasyonlarından biri olan Drift Masters Grand Prix, 2026 sezonuna 1-2 Mayıs tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek yarışla başlıyor. Sezonun açılış etabında, Türkiye ve KKTC’yi temsil eden NEU Drift Racing Team pilotu Enver Haskasap da mücadele edecek.

Drift sporunun en üst seviyede icra edildiği bu prestijli organizasyon, dünyanın en yetenekli pilotlarını bir araya getirirken; hız, açı ve kontrolün puanlandığı zorlu mücadelelere sahne oluyor. Sezon boyunca farklı ülkelerde düzenlenen etapların ardından en yüksek puanı toplayan pilot şampiyonluğa ulaşıyor.

DÜNYA SAHNESİNDE BİR KIBRISLI

Uluslararası drift sahnesinde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren NEU Drift Racing Team pilotu Enver Haskasap, yıllardır direksiyon başındaki performansıyla öne çıkıyor. Agresif ancak kontrollü sürüş tarzıyla tanınan Haskasap, Drift Masters Grand Prix 2026 sezonunda mücadele edecek 37 elit pilot arasında yer alarak dünya sahnesinde Türkiye ve KKTC’yi temsil ediyor.

Roma’nın hemen dışındaki ünlü Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, 1.77 kilometrelik yüksek hızlı, teknik ve “kum ovalı” yapısıyla bilinen bir pist olarak ilk kez Drift Masters’a ev sahipliği yapacak ve pilotları zorlayacak. Sezonun açılış ayağı olması ve pistin yeni olması, herkesin eşit şartlarda başlamasına olanak tanırken sürpriz sonuçlara da kapı aralıyor.

Yedi etaplık zorlu sezon boyunca Avrupa’nın en büyük pistlerinde yarışacak olan Haskasap, Roma’daki Vallelunga Pisti’nde gerçekleştirilecek açılış etabında güçlü rakiplerine karşı zirve mücadelesi verecek. Sezonun genel dengesi açısından kritik bir başlangıç olarak görülen bu yarışta, deneyimli pilotun performansı yakından takip edilecek.

HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

Roma’daki sezon açılışı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Enver Haskasap, Drift Masters Grand Prix’de yarışmanın büyük bir gurur olduğunu belirterek, “Elbette her pilot gibi benim de hedefim üst sıralarda yer almak ve başarılı bir başlangıç yapmak” dedi.

Yarışın zorluk derecesine de değinen Haskasap, “Burada hata affedilmiyor. Karşımızda Avrupa’nın en iyi pilotları var. Ancak biz de bu seviyeye tesadüfen gelmedik. Hazırlığımızı yaptık, mücadeleye hazırız” ifadelerini kullandı.

KKTC motor sporlarının gelişimine de dikkat çeken deneyimli pilot, “Yıllardır sadece kendim için değil, ülkemin motor sporları adına çalışıyorum. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası arenada söz sahibi olabiliyorsak, bu büyük bir emeğin sonucu. Amacım bu sporu daha ileriye taşımak ve gençlere doğru bir yol açmak” dedi.

Enver Haskasap, 2026 sezonunda sınırları zorlamak için yüksek mühendislik ürünü bir araçla piste çıkıyor. 1-2 Mayıs tarihlerinde Roma ayağında, İtalya’nın yeni teknik pisti Vallelunga’da 1000 beygir gücündeki Nissan Silvia S15 aracının performansını sergileyecek. James Deane, Piotr Więcek ve Conor Shanahan gibi şampiyon isimlerle kıyasıya mücadele edecek olan Haskasap, yeni efsanelerin doğacağı bir sezonun sinyallerini veriyor.

Sezon hedeflerini de net şekilde ortaya koyan Haskasap, “Bu sadece bir yarış değil, uzun bir sezonun başlangıcı. İstikrar çok önemli. Her etapta puan toplayarak sezon sonunda zirve mücadelesinin içinde olmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Drift Masters 2026 sezonu boyunca Enver Haskasap’ın performansını ve şampiyonluk mücadelesini, ana yayıncı platformlar olan Red Bull TV ile Drift Masters YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlemek mümkün olacak.