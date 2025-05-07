Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre Dikmen Belediyesi halkın yaşamına dokunan güzel işler yapmaya devam ediyor.

Bize ulaşan haberlere göre, Dikmen Belediyesi, halkın temiz ve ekonomik içme suyuna kolayca ulaşabilmesi için önemli bir adım attı.

Belediye Meclisi’nde görüşülen ve meclis üyelerinin oy birliğiyle onayladığı karara göre, beldede kurulacak olan damacana su doldurma tesisinde bir damacana suyun satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Dikmen Belediyesi bu kararı alırken, temel bir ihtiyaç olan suya herkesin uygun fiyata ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın bütçesini zorlamadan, kaliteli ve temiz içme suyuna erişebilmesi bizim için önceliklidir. Yeni tesisle birlikte hem pratik hem de ekonomik bir çözüm sunuyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Yeni su doldurma tesisinin kısa süre içinde hizmete girmesi bekleniyor.