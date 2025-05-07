UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebi, Meclis komitesinde UBP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

“Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite” çalışmalarını tamamladı.

Hazırlanan rapor dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bilgisine sunuldu.

Komitede yapılan oylama sonucunda Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması istemi UBP'li komite üyelerinin oylarıyla reddedildi.

5 üyeli komite Ulusal Birlik Partisi grubu adına Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) grubu adına ise Ürün Solyalı ile Ongun Talat'tan oluşuyordu.

TALAT VE SOLYALI ŞERH DÜŞTÜ

Komite kararına ilişkin bir açıklama yapan komisyonun iki CTP'li üyesi Ongun Talat ve Ürün Solyalı, "Komitede CTP grubu adına görev alan üyeler olarak bizler ise içtüzüğün ortaya koyduğu kriterler ışığında ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandık, ayrıca ilgili rapora görüşümüzü gerekçelerimizle birlikte, ayrıntılı bir biçimde şerh düştük." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yılın şubat ayında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) "sahte diploma" skandalı ortaya çıkmıştı.

Skandalın açığa çıkmasıyla birlikte aralarında eski bakan ve müsteşarlarında olduğu onlarca kişi ve üniversite yönetiminde olan bazı kişiler tutuklanmıştı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın sahte diploma aldığı iddiasıyla Emrah Yeşilırmak'ı 20 Şubat'ta polise şikayet ederek süreci başlatmıştı. Yeşilırmak ise bir süre sonra sahte diploma olayını doğrulamış fakat, tuzağa düşürüldüğünü öne sürmüştü.

Emrah Yeşilırmak’ın dosyası, Eylül 2024'te Başsavcılığa gönderilmişti.

“Sahte diploma” aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren dosya Başsavcılık tarafından 5 Mart günü Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmişti.

10 Mart tarihli Genel Kurul toplantısında Meclis Danışma Kurulu kararıyla bu konu için özel komite kurulmasına karar verilmiş, komitenin üyeleri ise 24 Mart'taki Meclis toplantısında belirlenmişti.

Meclis İç Tüzüğü uyarınca söz konusu komitenin bu konudaki raporunu 45 gün içinde sunması gerekiyordu.