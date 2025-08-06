İbrahim DALOĞLU

Ülkemizin büyük futbol akademilerinden olan Mağusa Türk Gücü Akademisi çalışmalarına devam ederken alt yapıların tecrübe kazanmaları için önemli olan maçlar yapmak için turnuvalar düzenlemeye de devam ediyor.

MTG Akademi 10 Ağustos Pazar günü kulübün merhum yöneticilerinden Fikri Arkıner anısına yaş gruplarında turnuva düzenleyecek. 8 Takımın katılım göstereceği turnuva saat 09.00’da başlayacak.

Turnuvayla ilgili MTG Akademi’den şu paylaşım yapıldı:

“Bu pazar günü sahamızda Mağusa Türk Gücü yöneticilerinden merhum Fikri Arkıner anısına 2013-2014-2015-2017 yaş gruplarında turnuva düzenleyeceğiz.

Bizim ve tüm Mağusa için anlamı büyük olan ve toplamda 8 takımın mücadele edeceği bu turnuvada her zaman ve her koşulda çocukların yanında olan Fikri Arkıner’i anacağız.

Yaz aylarında devam ettiğimiz turnuvalarımıza bir yenisi daha eklerken, tüm çocuklarımızın spor yapmalarına imkan sunmaya ve kulübümüzün değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz”