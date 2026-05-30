Farklı bölgelerde çıkan dört yangın maddi hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Bostancı - Taşpınar yolunun ağıllar mevkiinde dün sabah saat 08.40 sıralarında elektrik trafosundan atılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık iki dönümlük arazideki biçilmemiş arpalar küle döndü.

-Mehmetçik’te çöplük alanda yangın

Mehmetçik'te belediyeye ait çöplük alanda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Önceden yanan ve üzeri toprakla örtülen çöp ve molozların rüzgârın etkisiyle alevlenmesiyle başlayan yangında üç dönümlük alandaki kuru ot, çöp ve eski araba lastikleri yandı.

Yangına, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra Mehmetçik Belediyesine ait su tankerleri ve iş araçlarıyla müdahale edildi.

-Gönyeli’de garaj yangın

Gönyeli’deki boş bir evin garajında dün saat 18.45 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Garajdaki muhtelif eşyalara zarar veren yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

-Balya yapma makinesi yandı

Geçitkale-Mallıdağ arasındaki bir arazide dün gece saat 23.50 sırlarında traktöre bağlı balya yapma makinesi alev aldı.

Makineye ait rulmanların (rulema) aşırı ısınmasıyla çıkan yangında balya bağlama makinesi kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.