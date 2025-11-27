Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
YARIN
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar:
16.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi:
19.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol