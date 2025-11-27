Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

YARIN

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

16.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

19.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol