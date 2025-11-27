36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın tüm maçları oynandı.

Devler Ligi'nin Salı seansında Chelsea, konuk ettiği Barcelona'yı 3-0 yendi. Maçın 44. dakikasında Barcelona'da stoper Ronald Araujo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımını 23. dakikada Alejandro Grimaldo ve 54. dakikada Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Devler Ligi'nin Çarşamba seansında ise Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi. Mücadelede 61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Ev sahibi takımın gollerini, Chiquinho, Mehdi Taremi ve Ayoub El Kaabi kaydetti.

Arsenal, sahasında Bayern Münih'i Jurrien Timber, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede yer aldı.

Haftanın sürpriz PSV'den

PSV ise deplasmanda Liverpool'u 4-1 yenerek haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

25 Kasım Salı:

Ajax (Hollanda)-Benfica (Portekiz): 0-2

Galatasaray-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

Manchester City (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Chelsea (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Villarreal (İspanya): 4-0

Napoli (İtalya)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Slavia Prag (Çekya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Juventus (İtalya): 2-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 2-1

26 Kasım Çarşamba

Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2

PSG (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 5-3

Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3

Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4