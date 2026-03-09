Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında “Salamis-1/26” isimli, iki günlük arama-kurtarma tatbikatının dün icra edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki arama kurtarma tatbikatına, “Kimon” fırkateyninin de katıldığını yazdı.

Gazete, Larnaka Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin(KSED) açıklamasına dayanarak tatbikatın Rum Yönetimi’nin “Arama ve Kurtarma Sorumluluk Bölgesi” içerisinde gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre, tatbikatta, RMMO ve polise ait helikopterler de yer aldı.

Tatbikat, RMMO ve Yunan Genel Kurmaylığı iş birliğiyle, KSED tarafından koordine edildi.