AKSA SÜPER LİGİN 8. HAFTA PANORAMASI

AKSA Süper Ligin 8. Haftasında özellikle zirve mücadelesini yakından ilgilendiren zorlu maçlar oynandı.

Teknik direktör Ali Oraloğlu ile bu sezon bambaşka bir çehreye bürünen Cihangir, zorlu Lefke deplasmanda son haftaların formda ismi Meye'nin golüyle 1-0 galip gelerek üst üste 8. galibiyetini aldı ve haftalardır kovaladığı liderlik koltuğuna oturdu.

Geçtiğimiz haftanın lideri Doğan Türk Birliği, Yenicami deplasmanında çok zorlandı ve uzatmanın son anlarında bulduğu beraberlik golüyle 1 puana razı olmak zorunda kaldı ve liderlikten oldu.

Şampiyonluğun bir başka güçlü adayı China Bazaar Gençlik Gücü, zorlu Esentepe deplasmanında 3-1 galip gelerek zirvedeki yakın takibini sürdürdü.

Oynadığı göze hoş gelen ve sonuç alıcı futbolla fark yaratan Dumlupınar evinde Mormenekşe’yi 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek üst sıralardaki yerini pekiştirdi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Çetinkaya takımı Lefkoşa derbisinde uzatma anlarında bulduğu golle K.Kaymaklı’yı mağlup ederek iki basamak daha yükselerek 5. sıraya oturdu. K.Kaymaklı ise 3 hafta sonra mağlup olarak bir basamak geriledi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve teknik heyetini değişen Mağusa T. Gücü takımı haftalar sonra deplasmanda Gönyeli’yi mağlup ederek galibiyetle tanışırken, Gönyeli takımının galibiyet hasreti 5 haftaya ulaştı.

Lige flaş bir başlangıç yapan ancak son 6 haftadır galip gelemeyen A. Yeşilova konuk olduğu galibiyeti olmayan takımlardan Yeniboğaziçi deplasmanından galip ayrılarak derin bir nefes alırken, Yeniboğaziçi yine puansız haftayı kapatarak ligin dibine demir attı.

Süper Ligde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Karşıyaka konuk olduğu puansız tek takım olan Mesarya karşısında golcüsü Papa ile galip gelerek bir anda düşme hattının dışına çıktı.

Ligin 8. Haftasından oynanan 8 maçın 6 tanesini deplasman takımları kazanırken, bir maçı ev sahibi takım kazandı. Bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Haftanın tek ev sahibi galibiyetini alan Dumlupınar ayni zamanda en farklı galibiyete de imza attı.

Oynanan maçların tümünde gol atılırken, kale ağları 23 kez havalanarak sezon ortalamasının çok altında kalındı.

Bu hafta atılan 23 golün 12’sini yabancılar atarken, 11 golü ise yerli futbolcular attı.

Gol krallığı yarışında Karşıyaka’dan Papa Demba Ndior haftayı 2 golle kapatarak gol sayısını 12 yaptı ve gol krallığı koltuğunun yeni sahibi oldu. Cihangir’den Ndong Meye ise tek golle gol sayısını 11 yaptı. Onları 7 golle Çetinkaya’dan Ussumane Djabi takip ediyor.

Oynanan karşılaşmalarda sarı kart sayısı geçtiğimiz haftalara göre düşerek 30’da kalırken, kırmızı kart sayısı artarak 6 oldu.

Haftanın Takımı: C. B Gençlik Gücü

Zorlu Esentepe deplasmanında rakibi karşısında 1 – 0 geriye düşmesine karşın sahadan 3- 1 galip ayrılmayı başaran C. B Gençlik Gücü takımı bu sezon şampiyonluk için iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Haftanın Futbolcusu: Ndong Meye(Cihangir)

Cihangir takımının bu sezon kritik maçlarda aldığı galibiyetlerde bu paya sahip olan Ndong Meye, Lefke deplasmanında da attığı golle takımının hem galip gelmesini, sağladı hem de liderliğe oturmasını sağlamayı başardı.

Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu( Cihangir)

Lefke deplasmanında takımı Cihangir’i iyi organize eden ve yerinde değişikliklerle takımını oyunda tutarak Lefke takımına gol şansı verdirmeyerek üst üste 7. galibiyetini almayı başaran teknik direktör Ali Oraloğlu haftanın teknik adamı olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu( Esentepe – GG)

Haftanın zorluk derecesi yüksek maçlardan biri olan Esentepe – Gençlik Gücü maçının orta hakemliğini yapan Tufan Çerçioğlu maç boyunca hem pozisyonlara yakın ve doğru düdükler çaldı hem de verdiği kartlarda haklıydı.

Haftanın Kareası:

Osman (Karşıyaka), Yusuf (Çetinkaya), Semih (GG) Sylla (Dumlupınar)

Haftanın On Biri

Türkkan (Cihangir) , Hasan Akkuyu (GG) Vakkas (Alsancak Yeşilova ) Selçuk (Cihangir, )Arda (Dumlupınar) Mert Sezer (MTG) Hakan (Cihangir) Hüseyin Deynekli (MTG) Sercan (Cihangir) Papa Demba(Karşıyaka) Weston (Alsancak Yeşilova)

AKSA Süper Lig 8. Hafta sonuçları

Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 0 – 1

Yeniboğaziçi – A. Yeşilova: 1 – 2

K.Kaymaklı – Çetinkaya: 1 – 2

Mesarya – Karşıyaka: 0 – 2

Yenicami – Doğan T. Birliği: 2 – 2

Esentepe – C. B. Gençlik Gücü:1 – 3

Lefke – Cihangir: 0 – 1

Dumlupınar – Mormenekşe: 4 – 1

Aksa Süper Lig 9. Hafta programı:

Doğan T. Birliği – C. B. Gençlik Gücü

Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi

Çetinkaya – Gönyeli

Cihangir – Dumlupınar

Karşıyaka – Lefke

K.Kaymaklı – Esentepe

Mormenekşe – Yenicami

A.Yeşilova – Mesarya

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

