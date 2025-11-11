Aksa 1. Ligin 8. Haftasında oynanan M. Hacıali Yılmazköy – Değirmenlik maçında kaleciyle yaşadığı çarpışma sonucunda beyin sarsıntısı geçiren Ümitcan Babahan hastanede kontrol altında tutuluyor.

Değirmenlik Spor Kulübü, Birinci Lig’in 8’inci haftasında Mustafa Hacıali Yılmazköy ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan futbolcusu Ümitcan Babahan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mücadelenin 21’inci dakikasında başına aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Ümitcan, saha kenarına alınarak ilk müdahalesi yapılan isim olmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilirken, sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Değirmenlik Spor Kulübü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Oyuncumuz Ümitcan Babahan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ederiz.”