Birinci Lig ekiplerinden Değirmenlik Spor Kulübü’nde yeni sezonun kadrosunu oluşturma adına çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Esentepe Kulübü’nün deneyimli futbolcusu Deniz Kibar ile anlaşma sağlandı. Son olarak Esentepe forması giyen Kibar, serbest transfer hakkını Değirmenlik’ten yana kullanacak. Değirmenlik’te transfer komitesinden Halil Küçük ile Deniz Kibar el sıkışarak transferde anlaşma sağladı.

Deniz Kibar, yıllar sonra Süper Lig’de mücadele eden Esentepe’nin geçtiğimiz sezon ligi rahat bir konumda tamamlanmasına 8 gol ve performansıyla katkı koymuştu.