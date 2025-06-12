Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü Başkanı Adnan Doğruyol ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, kazanılan şampiyonluktan dolayı kulübü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü'nün, çalışıp inanılınca başarılabileceğini uzun yıllar sonra elde ettiği şampiyonlukla gösterdiğini belirtti.

Taraftar desteğinin de önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, kulübe hizmet veren değerli isimler olduğuna değinerek, ileriki dönemde Lefke bölgesinin güçlenmesi ile Lefke Spor Kulübü'nün de hak ettiği yere gelmesi temennisinde bulundu.

Lefke Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Doğruyol ise Cumhurbaşkanı Tatar’a spor kulübünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.