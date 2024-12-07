Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Yusufcan Dönder, Nurhan Kutlugün

M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin Platin, Salih, Menteş, Ersal, Mehmet Soker(Umut), Özner(Suat), Süleyman, Onur(Mehmet Dülkadir), Barış(Tarkan), Musa, Zafer.

Mormenekşe: Haluk, Ertan, Isaac, Fetin, İsmet(Aziz), Arda, Sami, Mehmetali(Gökay), Ahmetcan(Aygün), Ramazan, Erhan.

Goller: Dk. 45 Sami Tünsay, Dk. 65 Ramazan(Mormenekşe)

K.Kart: Dk. 54 Zafer, Dk. 64 Mehmet Dülkadir, Dk. 80 Ersal(Yılmazköy), Dk. 75 Sami(Mormenekşe)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun12. hafta maçında Yılmazköy SK, Mormenekşe GBSK’yı konuk etti.

Gönyeli Stadı’nda oynananYılmazköy SK – Mormenekşe GBSK maçını Tufan Çerçioğlu yönetti. Maça daha etkili başlayan taraf Yılmazköy olmasına rağmen ev sahibi ekip bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. İlk devrenin son bölümünde toparlanan Mormenekşe, Sami Tünsay’ın son andaki golüyle devreyi önde tamamladı. 0 – 1

İkinci devrede maç gerginleşirken, Yılmazköy’den Zafer Emre çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Yılmazköylüler bu karta büyük itirazlarda bulunurken, yardımcı antrenör de kırmızı kart gördü. 60’ta golcü Ramazan takımını rahatlatan golü attı. 0 – 2

64’te Yılmazköy’den bu kez Mehmet Dulkadir kırmızı kart görürken, futbolcu hakemin üzerine yürüdü. 75’te bu kez Mormenekşe’den Sami Tünsay kırmızı kart görürken, 80’de bu kez Yılmazköy’den Ersal Hafız kırmızı kart gördü.

Yılmazköy’ün 8 kişi tamamladığı maçı 2 – 0 kazanan Mormenekşe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

(Foto: Gökhan Kuzu)