Süper Lig ekibi Miracle Değirmenlik Spor Kulübü 4 Mart Salı günü olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağını duyurdu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından üyeliği askıya alınan Miracle Değirmenlik Spor Kulübü, 4 Mart Salı günü olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağını duyurdu. Divan Başkanı Emir Ali Öztüccar’ın imzasıyla yapılan açıklamada, toplantının saat 18.30’da gerçekleştirileceği bildirildi.
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