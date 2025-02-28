Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Atlar, Abdülkadir Karadağ

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Tunahan, Emre, Ngwa Niba, Ali, Serhat(Farouk(Emin), Mustafa, Billy(Kaan), Kenan(Arda), Doğukan(Selim), Gime Toure.

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Isaac, Zihni, Bünyamin, Emre Kuvvetlişahin(Emre Özsin), Mehmet Gürlü, Doğukan(Nevzat), Mehmet Erol(Orkhan), Dinopeter(Sadık Balarabe), Okpe, Şenol.

Goller: Dk. 38 Kenan (DTB), Dk. 42 Şenol(MTG)

Aksa Süper Ligin 21. Haftasının açılış maçında zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği, lider Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.

Özellikle ilk devresi karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada ilk yarıda atılan goller sonucunda maç 1 -1 tamamlandı.

Dk.32 Doğan Türk Birliği atağında MTG ceza sahası içinde topla buluşan Kenan son çizgiye inerek geriye kestiği topa ayak koyan Gime Toure oldu ancak kaleci Ufuk topa sahip oldu.

Dk. 36 Yine Kenan’la gelişen Doğan atağında Billy ile verkaçı sonrasında Kenan’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Salk’ın şutunu kaleci Ufuk kornere çeldi.

Dk. 38 Orta alanda Doğan Türk Birliği futbolcuların baskısıyla topu alan Kenan yaklaşık 30 metre mesafeden mükemmel şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

Dk.42 MTG atağında Mehmet Erol’un pasıyla defans arkasında Şenol topla buluştu şutunda kaleci Dursun Cem topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde iyi yükselen Şenol’un kafa vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-1

Dk. 45 +1 MTG atağında Andy’nin pasıyla Doğan ceza sahası önünde topla buluşan Şenol ceza sahasına girerken şutunda top yan direkten oyuna döndü.

Dk. 48 Doğan Türk Birliği’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan’ın şutunda kaleci Ufuk topu kale direğinin dibinden kornere çeldi.

Dk. 50 MTG atağında sol kanatta topla buluşan Mehmet Erol’un ortasında iyi yükselen Şenol’un kafa vuruşunda kaleci Dursun Cem topu çizgiden kornere çeldi.

Dk. 75 Doğan atağında Selim’in ara pasında MTG defansından seken topla buluşan Gime Toure ceza sahası içinde önünü boşaltarak şutunu attı ancak kaleci ufuk gole izin vermedi.

Dk. 86 MTG atağında arta alanda topla buluşan Şenol’un ara pasında Doğan ceza alanı içinde topla buluşan Emre Özsin zor pozisyonda şutunda kaleci Dursun Cem direk dibinden topu çıkardı.

(Fotoğraf: Özgür Göksel)