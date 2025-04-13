Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), temmuz ve ağustos aylarını kapsayacak Uluslararası Yaz Okulu yapılacak.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, Uluslararası Yaz Okulu kapsamında İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Belarus ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden, yaşları 10 ile 25 arasında değişen yaklaşık 2 bin katılımcı DAÜ kampüsünde misafir edilecek.

Uluslararası Yaz Okulu’na katılanlar eğitim programlarının yanında çeşitli aktivitelere de katılarak KKTC’yi de tanıyacak. Okul kapsamında Genel İngilizce Kursu, Genel Türkçe Kursu, IELTS/TOEFL Hazırlık Kursları ile Engelsiz Kampı ve Sağlık Kampı düzenlenecek.

Mayıs ayından itibaren kısa dönem staj ve eğitim programları için katılımcı kabul edilecek Uluslararası Yaz Okulu kapsamında ayrıca, işletme ve yöneticilikten, çevresel ve kültürel çalışmalara kadar uzanan farklı alanlar üzerine bir dizi eğitim olanakları da yer alacak.