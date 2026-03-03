Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi Play Off Final Serisi ilk karşılaşması pazartesi akşamı Atatürk Spor Salonunda oynandı.

DAÜ rakibi Koop Bank LVA karşısında 3-1 galip gelerek seride durumu eşitledi 1-1.

Büyük bir mücadeleye sahne olan Final Serisi ilk karşılaşmasında Koop Bank LVA ilk setini 25-20 alarak 1-0 öne gecti . 2. Sette üstün olan taraf DAÜ oldu ve seti 25-20 alarak durumu 1-1 e getirdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan 3. sette set sonunda hata yapmayan DAÜ 26-24 lük set skoru ile durumu 2-1 yaptı. 4. seti 25-19 luk skorla kazanan DAÜ müsabakadan 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Büyük Bayanlarda Final Serisi 2. karşılaşması 9 Mart Pazartesi akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.