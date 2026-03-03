Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi Play Off Final Serisi ilk karşılaşması pazartesi akşamı Atatürk Spor Salonunda oynandı.

DAÜ’de Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası başlıyor
DAÜ rakibi Koop Bank LVA karşısında 3-1 galip gelerek seride durumu eşitledi 1-1.

Büyük bir mücadeleye sahne olan Final Serisi ilk karşılaşmasında Koop Bank LVA ilk setini 25-20 alarak 1-0 öne gecti . 2. Sette üstün olan taraf DAÜ oldu ve seti 25-20 alarak durumu 1-1 e getirdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan 3. sette set sonunda hata yapmayan DAÜ 26-24 lük set skoru ile durumu 2-1 yaptı. 4. seti 25-19 luk skorla kazanan DAÜ müsabakadan 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Büyük Bayanlarda Final Serisi 2. karşılaşması 9 Mart Pazartesi akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.