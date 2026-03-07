Voleybol Liglerine önceki akşam Telsim U19 Liglerinde oynanan 5 karşılaşma ile devam edildi.

Gecenin maçları Erenköy. Mağusa Arena ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynandı.

Telsim U19 Kızlar Ligi A Grubunda DAÜ Lefkoşa deplasmanında YDÜ’ni 3-0 mağlup ederek 15 puanla zirvede yer aldı. Grub ikinciliği için oynanan gecenin diger önemli karşılaşmasında MSA rakibi Cihangir 'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek avantajı yakaladı.

Telsim U19 Kızlar Ligi B Grubunda EKBV 15 puanla haftayı lider tamamladı. GMBÇS ,LVA karşısında aldığı 3-0 lik galibiyetle haftayı 12 puanla ikinci sırada tamamladı .

Telsim U19 Erkekler Liginde DTSK 5 hafta sonunda 15 puanla yenilgisiz liderliğini devam ettirdi.

DTSK, DAÜ ni 3-0 lık skorla mağlup etti.

EKBV ise Erenköy de oynanan karşılaşmada rakibi Cihangir'i 3-0 mağlup ederek haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı.