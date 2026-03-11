Voleybol Büyük Erkeler Ligi'nde Play-Off final serisi ikinci karşılaşması oynandı. Klasmanı birinci sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi, klasman ikincisi Erenköy Karpaz Belediyesi Play-Off Final serisinde karşı karşıya geldi. Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanan Final serisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lig Klasmanında elde ettiği avantaj ile 1-0 üstünlükle başladığı final serisinde durumu 3-0 yaptı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, Voleybol Büyük Erkekler Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 sezonları olmak üzere üst üst 3 kez şampiyon olarak çok önemli bir başarıya imza attı.

ÖDÜL TÖRENİ

Voleybol Büyük Erkekler Ligi Play-Off final serisi ikinci karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi, finalist Erenköy Karpaz Belediyesi’ne, görevli hakemlere kupa ve madalyaları Voleybol Federasyon Asbaşkanı Buran Atakan tarafından verildi.