Voleybol Büyük Erkeler Ligi'nde Play-Off final serisi ikinci karşılaşması oynandı. Klasmanı birinci sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi, klasman ikincisi Erenköy Karpaz Belediyesi Play-Off Final serisinde karşı karşıya geldi. Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanan Final serisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lig Klasmanında elde ettiği avantaj ile 1-0 üstünlükle başladığı final serisinde durumu 3-0 yaptı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, Voleybol Büyük Erkekler Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 sezonları olmak üzere üst üst 3 kez şampiyon olarak çok önemli bir başarıya imza attı.

DAÜ Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası devam ediyor
DAÜ Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası devam ediyor
İçeriği Görüntüle

ÖDÜL TÖRENİ

Voleybol Büyük Erkekler Ligi Play-Off final serisi ikinci karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi, finalist Erenköy Karpaz Belediyesi’ne, görevli hakemlere kupa ve madalyaları Voleybol Federasyon Asbaşkanı Buran Atakan tarafından verildi.