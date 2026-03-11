Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” devam ediyor. İkinci kez organize edilen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” iki ayrı grupta toplam 10 takım katılarak mücadele ediyor. A Grubunda DAÜ Voleybol, Koop Bank, Kimse Görmeden, Girne İtfaiyesi, Voleybol Tutkunları, B Grubunda MVO Masterler-1, MVO Masterler-2, Team Alizavra, DAÜ Spor İşleri, Blok Yok Umut Var takımları yarı final mücadelesi veriyor. 25 Şubat 2026 tarihinde başlayan, 15 Nisan tarihinde tamamlanacak olan “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” karşılaşmaları Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında her hafta Çarşamba günleri 17.30, 18.30, 19.30 saatlerinde oynanıyor. “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” da ikinci hafta karşılaşmaları oynandı.

A Grubu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan A Grubunda oynanan tek karşılaşmada Girne İtfaiyesi rakibi Voleybol Tutkunları’nı 2-1 mağlup etti.

B GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan B Grubunda oynanan iki karşılaşmada Blok yok Umut Var rakibi MVO Masterler-2 2-0, Team Alizavra rakibi MVO Masterler-1 2-1 mağlup etti.

“Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası”

A Grubu Sonuçları

1.Hafta

Kimse Görmeden-Voleybol Tutkunları 2-1

KOOP Bank-DAÜ Voleybol 2-1

2. Hafta

Girne İtfaiyesi-Voleybol Tutkunları 2-1

“Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası”

B Grubu Sonuçları

1.Hafta

Blok yok Umut Var-DAÜ Spor İşleri 2-1

2. Hafta

Blok yok Umut Var-MVO Masterler-2 2-0

Team Alizavra-MVO Masterler-1 2-1

“Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Programı

11 Mart Çarşamba

A Grubu

18.30 Kimse Görmeden-Girne İtfaiyesi

19.30 Voleybol Tutkunları-Koop Bank

“Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Programı

B Grubu

17.30 DAÜ Spor İşleri-MVO Masterler 2