KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Telsim U19 Kızlar Liginde klasmanın tamamlanmasına bir hafta kala yarı finale yükselecek takımlarda belirleniyor. Voleybol Telsim U19 Kızlar kategorisi A ve B grubu olmak üzere iki grup halinde çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarda son gelindi. Telsim U19 Kızlar kategorisi A ve B Grubunda ilk iki sırayı alacak olan takımlar yarı final oynama hakkı elde edeceği ligde A grubunda mücadele eden Mağusa Spor Akademisi U19 Kız takımı deplasmanda bire bir rakibi Cihangir’i mağlup ederek Play-Off Yarı Final kapısını aralamış oldu.

EYLÜL CİNER İÇİN OYNADILAR

Telsim U19 Kızlar kategorisi A Grubunda mücadele eden Mağusa Spor Akademisi Voleybol Kız takımı Cihangir karşısında geçtiğimiz ay antrenmanda ön çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan Pasör Eylül Ciner için oynarken, sahada ve bençte olan oyuncular tümü oyuna katkı koyarak galibiyette önemli rol oynadılar. Başarılı pasör Eylül Ciner’in tedavi süreci devam ederken, en yakın zamanda yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

YARI FİNALE YAKIN

Voleybol Telsim U19 Kızlar Lig Klasmanında A Grubunu lider tamamlamayı ve yarı finale yükselmeyi garantileyen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden sonra diğer Play-Off Yarı Finale yükselecek takımın belirleneceği karşılaşmada Mağusa Spor Akademisi deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak. 12 Mart Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşmayı kazanan taraf Mağusa Spor Akademisi olması durumunda Telsim U19 Kızla liginde A Grubunda Play-Off Yarı Finale yükselen ikinci takım olacak.