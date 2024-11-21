KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MUSMER Unileague 2. Hafta açılış maçında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rauf Denktaş Üniversitesi’ni (RDÜ) 71-53’lük skorla mağlup etti.

Maçta etkili bir performans sergileyen DAÜ, baştan sona üstünlüğünü korudu. Halil Çetinay, 18 sayılık performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, 11 ribaundluk performansıyla Salomon Essam da mücadelesiyle dikkat çekti. RDÜ'de ise NathanItumba, 13 sayı ve 8 ribaundluk bir performans sergileyerek takımı adına en yüksek skoru elde etti, ancak bu çaba galibiyet için yeterli olmadı.

DAÜ’nün rahat bir şekilde galip geldiği bu maç, takımların ilerleyen haftalar için stratejik hazırlıklarını gözler önüne serdi.