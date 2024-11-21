Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası'nın 2024 yılı ikinci yarışı, YDÜ kampüsünde gerçekleştirilecek. Pilotlar Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş, Ahmet Bağrıaçık ve Organizasyon Komitesi'nden İrfan Topçu, yarış öncesi kameralar karşısına geçerek organizasyonla ilgili görüşlerini paylaştı.

NEU Drift pilotu Enver Haskasap, bu yılki ikinci yarışın düzenleneceğini belirtti. Haskasap, “yarışı YDÜ kampüsünde yapıyoruz. Avrupa’dan aldığımız desteklerle dünya standartlarında bir drift pisti oluşturduk" dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta daha önce böyle bir pist olmadığını kaydeden Haskasap, bu organizasyonun, sadece Kuzey Kıbrıs değil, tüm Kıbrıs için önemli olduğunu kaydetti.

10 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip bir etkinlik düzenleyeceklerini belirten Haskasap, "Ayrıca, 15 yaşına kadar olan katılımcılar için girişlerin ücretsiz olacağını da belirttik. Bu güzel ortamı çocukların da görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan misafirlerimiz olacak. İlk kez, KSK biletle online yarış bileti de satılacak" dedi.

İbrahim Yücebaş, "Bu yarış kıyasıya bir mücadele olacak" diyerek, artık arabalarını sürebilecekleri büyük bir pistleri olduğunu kaydetti.

Yücebaş, "Bu, drift sporuna olan katkı açısından çok önemli. Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim," şeklinde konuştu.

İrfan Topçu, organizasyon hakkında, "Ambargolar altında olan bir ülkede bu tür yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Yakın Doğu grubu, bu spora ciddi yatırımlar yapıyor," şeklinde açıklamalarda bulundu. Haskasap ise, "Yarından itibaren ve cumartesi günü antrenmanlarımızı yapacağız. Pazar günü ise hava koşulları ne olursa olsun, taş yağsa da yarışlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Ahmet Bağrıaçık da, "Yakın Doğu grubuna teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar gençlere bu sporu alıştıracağız ve daha iyi sporcular kazandıracağız. Herkese başarılar" diyerek destek verdi.

Yarışa toplam 26 araç kayıt yaptırmış bulunuyor. Drift severler, büyük bir heyecanla bu etkinliği bekliyor.